Президент відзначив 195 учасників бойових дій, із них 17 - посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження наших захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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“Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, із них 17 — посмертно”, — зазначив він.
Нагадаємо
Зеленський вручив державні нагороди українським працівниками ЗМІ, та членам родин журналістів.