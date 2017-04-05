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Президент посетил дом, где размещалось диппредставительство УНР в Дании

Президент посетил дом, где размещалось диппредставительство УНР в Дании

Киев • УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В рамках официального визита в Королевство Дании Президент Украины Петр Порошенко посетил в Копенгагене дом, в котором в 1919-1922 годах располагалось дипломатическое представительство Украинской Народной Республики, передает УНН со ссылкой на АП.

"Очень важно напомнить всем, что 25-летие дипломатических отношений между Украиной и Данией, которое мы отмечаем, является не установлением, а восстановлением этих отношений. Потому дипломатические отношения между Украиной и Данией имеют историю почти в 100 лет", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что сейчас Дания среди стран, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в вопросе санкций против РФ. Также Дания поддерживает процесс реформ в украинском государстве.

Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ІІ.

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