Президент посетил дом, где размещалось диппредставительство УНР в Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В рамках официального визита в Королевство Дании Президент Украины Петр Порошенко посетил в Копенгагене дом, в котором в 1919-1922 годах располагалось дипломатическое представительство Украинской Народной Республики, передает УНН со ссылкой на АП.
"Очень важно напомнить всем, что 25-летие дипломатических отношений между Украиной и Данией, которое мы отмечаем, является не установлением, а восстановлением этих отношений. Потому дипломатические отношения между Украиной и Данией имеют историю почти в 100 лет", - подчеркнул Президент.
Он добавил, что сейчас Дания среди стран, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в вопросе санкций против РФ. Также Дания поддерживает процесс реформ в украинском государстве.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.