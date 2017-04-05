Президент відвідав будинок, де розміщувалось диппредставництво УНР у Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В рамках офіційного візиту до Королівства Данії Президент України Петро Порошенко відвідав у Копенгагені будинок, в якому в 1919-1922 роках розташовувалось дипломатичне представництво Української Народної Республіки, передає УНН з посиланням на АП.
“Дуже важливо нагадати всім, що 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Данією, яке ми відзначаємо, є не встановленням, а відновленням цих відносин. Бо дипломатичні відносини між Україною і Данією мають історію майже у 100 років”, — наголосив Президент.
Він додав, що нині Данія серед країн, які підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі в питанні санкцій проти РФ. Також Данія підтримує процес реформ в Українській державі.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.