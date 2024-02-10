Президент Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием мужчины, осужденного за сексуальное насилие над детьми

Президент Венгрии Каталина Новак в субботу подала в отставку после того, как ее решение помиловать осужденного за сексуальное насилие над детьми вызвало общественный резонанс. Об этом пишет УНН со ссылкой на венгерские СМИ.

Я обращаюсь не к политикам, а к людям, которым присягнула служить два года назад. В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, считая, что осужденный не злоупотреблял служебным положением, уязвимостью доверенных ему детей. Это была ошибка - сказала она в обращении.

Новак добавила, что венгры ожидают от своего президента, что он не будет делать ошибок, и объявила, что подает в отставку.

Она попросила прощения у тех, кого разочаровала.

Контекст

Решение Новак об отставке вызвано скандалом из-за прошлогодней амнистии, когда мужчина, осужденный за педофилию в венгерском детском доме, получил помилование за ее подписью.

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