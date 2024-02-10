Президентка Угорщини подала у відставку на фоні скандалу з помилуванням чоловіка, засудженого за сексуальне насильство над дітьми
Київ • УНН
Президент Угорщини Каталіна Новак подала у відставку після суспільного резонансу, пов'язаного з президентським помилування чоловіка, засудженого за педофілію. Вона назвала це рішення помилкою.
Президентка Угорщини Каталіна Новак у суботу подала у відставку після того, як її рішення помилувати засудженого за сексуальне насильство над дітьми викликало суспільний резонанс. Про це пише УНН з посиланням на угорські ЗМІ.
Я звертаюся не до політиків, а до людей, яким присягнула служити два роки тому. У квітні минулого року я ухвалила рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав службовим становищем, вразливістю довірених йому дітей. Це була помилка
Новак додала, що угорці очікують від свого президента, що він не робитиме помилок, і оголосила, що подає у відставку.
Вона попросила вибачення у тих, кого розчарувала.
Контекст
Рішення Новак про відставку викликане скандалом через минулорічну амністію, коли чоловік, засуджений за педофілію в угорському дитячому будинку, отримав помилування за її підписом.
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