Президентка Угорщини подала у відставку на фоні скандалу з помилуванням чоловіка, засудженого за сексуальне насильство над дітьми

Президентка Угорщини Каталіна Новак у суботу подала у відставку після того, як її рішення помилувати засудженого за сексуальне насильство над дітьми викликало суспільний резонанс. Про це пише УНН з посиланням на угорські ЗМІ.

Я звертаюся не до політиків, а до людей, яким присягнула служити два роки тому. У квітні минулого року я ухвалила рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав службовим становищем, вразливістю довірених йому дітей. Це була помилка - сказала вона у зверненні.

Новак додала, що угорці очікують від свого президента, що він не робитиме помилок, і оголосила, що подає у відставку.

Вона попросила вибачення у тих, кого розчарувала.

Контекст

Рішення Новак про відставку викликане скандалом через минулорічну амністію, коли чоловік, засуджений за педофілію в угорському дитячому будинку, отримав помилування за її підписом.

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