Президент Венгрии отказался уйти в отставку после требования правительства Мадьяра

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
09:18 • 6982 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
07:11 • 15680 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 35987 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 73172 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 55902 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118463 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 107614 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 58266 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 95169 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 107563 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
29%
750мм
Популярные новости
Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg1 июня, 02:32 • 4360 просмотра
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 10168 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters06:46 • 13417 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10537 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 9296 просмотра
публикации
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 9574 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 47944 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 53653 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 118463 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 72481 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 10662 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 34170 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 54392 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 69145 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 72617 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times
Instagram

Президент Венгрии отказался уйти в отставку после требования правительства Мадьяра

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию премьера Петера Мадьяра. Президент будет действовать согласно закону и ждать выводов Венецианской комиссии.

Президент Венгрии отказался уйти в отставку после требования правительства Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что не собирается покидать пост, несмотря на требование правительства премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку до 31 мая. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

В видеообращении Шуйок подчеркнул, что дождется позиции Венецианской комиссии и будет действовать исключительно в рамках конституционных процедур.

"Достоинство президентского поста требует от меня стойкости. Любовь к праву – настойчивости. Родина – верности. Нация – уважения", – заявил он.

Конфликт между президентом и новой властью

Шуйок отметил, что после выборов в стране возник политический запрос на переосмысление роли президента, однако подчеркнул, что действующая Конституция страны предусматривает сотрудничество президента с любым правительством.

По его словам, призывы к отставке и требования со стороны премьера являются "необычными для отношений между государственными институтами" и вредят авторитету президентского поста.

В то же время Шуйок заявил, что продолжит сотрудничать с правительством и поддерживать законодательные решения, необходимые для разблокирования средств ЕС для Венгрии.

Мадьяр требует устранить "людей Орбана"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр кратко отреагировал на обращение президента.

"Тамаш Шуйок никогда не выступал ни за обездоленных, ни за пострадавших, ни за защиту верховенства права. Даже в День защиты детей он защищает только свою зарплату в 6,3 миллиона форинтов в месяц", – написал Мадьяр.

Ранее глава правительства дал Шуйоку и еще нескольким высокопоставленным чиновникам срок до 31 мая для добровольной отставки. Мадьяр заявляет, что после победы его партии на выборах страна должна пройти через "смену системы", а назначенные во времена Виктора Орбана чиновники должны покинуть должности.

Среди тех, кого правительство призвало уйти в отставку, – генеральный прокурор, председатель Конституционного суда, руководители судебной администрации, антимонопольного органа и медиарегулятора.

Для отставки президента могут изменить Конституцию

По действующему законодательству, президента Венгрии можно отстранить досрочно только в случае нарушения Конституции или совершения преступления.

Впрочем, правительство Мадьяра обладает конституционным большинством в парламенте и рассматривает возможность изменения основного закона для упрощения процедуры отстранения должностных лиц, назначенных предыдущей властью.

Венгерские юристы уже предупредили, что такие изменения могут вызвать вопросы относительно соответствия принципам правового государства.

Мандат Тамаша Шуйока действителен до марта 2029 года.

Партия Мадьяра предлагает первые изменения в конституцию - чтобы Орбан больше никогда не стал премьером21.05.26, 10:48 • 4084 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Законы
Гражданский кодекс Украины
Социальная сеть
Европейский Союз
Венгрия
Виктор Орбан