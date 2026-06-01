Президент Венгрии отказался уйти в отставку после требования правительства Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что не собирается покидать пост, несмотря на требование правительства премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку до 31 мая. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

В видеообращении Шуйок подчеркнул, что дождется позиции Венецианской комиссии и будет действовать исключительно в рамках конституционных процедур.

"Достоинство президентского поста требует от меня стойкости. Любовь к праву – настойчивости. Родина – верности. Нация – уважения", – заявил он.

Конфликт между президентом и новой властью

Шуйок отметил, что после выборов в стране возник политический запрос на переосмысление роли президента, однако подчеркнул, что действующая Конституция страны предусматривает сотрудничество президента с любым правительством.

По его словам, призывы к отставке и требования со стороны премьера являются "необычными для отношений между государственными институтами" и вредят авторитету президентского поста.

В то же время Шуйок заявил, что продолжит сотрудничать с правительством и поддерживать законодательные решения, необходимые для разблокирования средств ЕС для Венгрии.

Мадьяр требует устранить "людей Орбана"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр кратко отреагировал на обращение президента.

"Тамаш Шуйок никогда не выступал ни за обездоленных, ни за пострадавших, ни за защиту верховенства права. Даже в День защиты детей он защищает только свою зарплату в 6,3 миллиона форинтов в месяц", – написал Мадьяр.

Ранее глава правительства дал Шуйоку и еще нескольким высокопоставленным чиновникам срок до 31 мая для добровольной отставки. Мадьяр заявляет, что после победы его партии на выборах страна должна пройти через "смену системы", а назначенные во времена Виктора Орбана чиновники должны покинуть должности.

Среди тех, кого правительство призвало уйти в отставку, – генеральный прокурор, председатель Конституционного суда, руководители судебной администрации, антимонопольного органа и медиарегулятора.

Для отставки президента могут изменить Конституцию

По действующему законодательству, президента Венгрии можно отстранить досрочно только в случае нарушения Конституции или совершения преступления.

Впрочем, правительство Мадьяра обладает конституционным большинством в парламенте и рассматривает возможность изменения основного закона для упрощения процедуры отстранения должностных лиц, назначенных предыдущей властью.

Венгерские юристы уже предупредили, что такие изменения могут вызвать вопросы относительно соответствия принципам правового государства.

Мандат Тамаша Шуйока действителен до марта 2029 года.

