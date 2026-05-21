Партия Мадьяра предлагает первые изменения в конституцию - чтобы Орбан больше никогда не стал премьером

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Партия Тиса предлагает ограничить мандат премьера Венгрии двумя сроками по четыре года. Также инициирована ликвидация Офиса защиты суверенитета.

Оппозиционная партия "Тиса" подала предложение о внесении изменений в Конституцию Венгрии. В частности, политсила предлагает ограничить мандат премьер-министра двумя сроками. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что двое депутатов "Тисы" – Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши – подали предложение под названием "Шестнадцатая поправка к Основному Закону Венгрии", к которой относится и ограничение мандата премьера. Сейчас в законодательстве указано, что премьер-министра избирает парламент по предложению президента. Кроме того, его мандат не ограничивается, именно поэтому нынешний глава правительства Виктор Орбан занимал пост премьер-министра десятки лет.

Не может быть избран премьер-министром тот, кто в общей сложности – включая перерывы – уже занимал должность премьер-министра не менее восьми лет. При исчислении этого восьмилетнего периода учитываются все мандаты после 2 мая 1990 года

- говорится в предложении.

Также предложение "Тисы" предусматривает создание конституционной основы для ликвидации Офиса защиты суверенитета, созданного в 2023 году. Это будет сделано путем исключения из Основного Закона части, предусматривающей, что "защита конституционной идентичности и христианской культуры Венгрии является обязанностью всех органов государства", и что защита конституционной идентичности страны обеспечивается независимым органом, созданным специальным законом.

Еще один пункт предложений касается фондов управления имуществом общественного интереса, выполняющих публичные функции. Парламентское большинство партии Орбана "Фидес" в 2020 году внесло в Основной закон положение, позволившее впоследствии передать часть венгерских высших учебных заведений и других государственных учреждений в фондовое управление.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Законы
Кабинет Министров Украины
Венгрия
Виктор Орбан