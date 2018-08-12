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Президент Венесуэлы заявил, что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить 4 августа покушение на него. Об этом венесуэльский лидер заявил в эфире государственного телевидения, сообщает УНН.

Президент Венесуэлы заявил, что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него

“Мое политическое и физическое убийство было подготовлено в Каса де Нариньо (президентский дворец) в Боготе. Это был Хуан Мануэль Сантос, который с помощью оппозиционных политиков из венесуэльского правого крыла отдал приказ убить меня. Не имею ни малейшего сомнения в этом”, — заявил Мадуро.

По его мнению, экс-глава Колумбии действовал совместно с оппозиционным членом Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхесом, который “получает приказ, ресурсы, материально-техническое обеспечение, поддержку и план”. “(Борхес) тот, кто берет на себя ответственность за историю с убийством президента”, — добавил Мадуро.

Мадуро также подчеркнул, что “не в политической культуре Венесуэлы ликвидировать своего (политического) противника с помощью насилия”.

Как сообщал УНН, несколько организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу, заявил сам президент, призвав власти этой страны поймать преступников и выдать их Венесуэле.

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