Президент Венесуэлы заявил, что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него

“Мое политическое и физическое убийство было подготовлено в Каса де Нариньо (президентский дворец) в Боготе. Это был Хуан Мануэль Сантос, который с помощью оппозиционных политиков из венесуэльского правого крыла отдал приказ убить меня. Не имею ни малейшего сомнения в этом”, — заявил Мадуро.

По его мнению, экс-глава Колумбии действовал совместно с оппозиционным членом Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхесом, который “получает приказ, ресурсы, материально-техническое обеспечение, поддержку и план”. “(Борхес) тот, кто берет на себя ответственность за историю с убийством президента”, — добавил Мадуро.

Мадуро также подчеркнул, что “не в политической культуре Венесуэлы ликвидировать своего (политического) противника с помощью насилия”.

Как сообщал УНН, несколько организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу, заявил сам президент, призвав власти этой страны поймать преступников и выдать их Венесуэле.