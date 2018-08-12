Президент Венесуели заявив, що екс-глава Колумбії наказав здійснити замах на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що екс-президент Колумбії Хуан Мануель Сантос віддав наказ здійснити 4 серпня замах на нього. Про це венесуельський лідер заявив в ефірі державного телебачення, повідомляє УНН.
“Моє політичне і фізичне вбивство було підготовлено в Каса де Наріньо (президентський палац) в Боготі. Це був Хуан Мануель Сантос, який за допомогою опозиційних політиків з венесуельського правого крила віддав наказ вбити мене. Не маю ні найменшого сумніву в цьому”, — заявив Мадуро.
На його думку, екс-глава Колумбії діяв спільно з опозиційним членом Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуліо Борхесом, який “отримує наказ, ресурси, матеріально-технічне забезпечення, підтримку і план”. “(Борхес) той, хто бере на себе відповідальність за історію з вбивством президента”, — додав Мадуро.
Мадуро також підкреслив, що “не в політичній культурі Венесуели ліквідувати свого (політичного) противника за допомогою насильства”.
Як повідомляв УНН, декілька організаторів замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро втекли в Перу, заявив сам президент, закликавши владу цієї країни зловити злочинців і видати їх Венесуелі.