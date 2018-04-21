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Президент Венесуэлы заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов преодолеть возникшие разногласия с правительством Панамы. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту города Майкетия, передает телеканал Globovision, информирует УНН.

Президент Венесуэлы заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой

“Я готов к решению всего должен быть решен. Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить”, — сказал Мадуро. Он отметил, что Каракас пойдет на эти шаги, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения на благо венесуэльцев и панамцев. При этом он подчеркнул, что Венесуэла “требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитета”.

Панамские власти в конце марта внесли Мадуро и еще более 50 чиновников из Венесуэлы в список людей, которые “с высокой долей вероятности” могут быть причастны к отмыванию денег и финансирования терроризма, передавал Reuters.

Как сообщал УНН, США является самой большой угрозой миру и демократии. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на пленарном заседании Саммита Америк.

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