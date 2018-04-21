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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент Венесуели заявив про готовність врегулювати конфлікт з Панамою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий подолати виниклі розбіжності з урядом Панами. Про це він заявив на прес-конференції в міжнародному аеропорту міста Майкетія, передає телеканал Globovision, інформує УНН.

Президент Венесуели заявив про готовність врегулювати конфлікт з Панамою

“Я готовий до вирішення всього, що має бути вирішено. Венесуела готова поступитися там, де потрібно поступитися”, - сказав Мадуро. Він зазначив, що Каракас піде на ці кроки, щоб обидві країни змогли нормалізувати свої відносини на благо венесуельців і панамців. При цьому він підкреслив, що Венесуела “вимагає поваги до свого політичного життя і її суверенітету”.

Панамська влада в кінці березня внесли Мадуро і ще більше 50 чиновників з Венесуели до списку людей, які “з високою часткою ймовірності” можуть бути причетні до відмивання грошей і фінансування тероризму, передавав Reuters.

Як повідомляв УНН, США є найбільшою загрозою світу і демократії. Про це заявив президент Болівії Ево Моралес на пленарному засіданні Саміту Америк.

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