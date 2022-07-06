Президент Узбекистана обвинил в беспорядках в Каракалпакстане «иностранные силы»

КИЕВ. 6 июля. УНН. В среду президент Узбекистана обвинил «иностранные силы» в подстрекательстве к беспорядкам в автономной республике Каракалпакстан, где, по данным правительства, на прошлой неделе в результате ожесточенных столкновений погибли 18 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.