Президент Узбекистана обвинил в беспорядках в Каракалпакстане «иностранные силы»
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В среду президент Узбекистана обвинил «иностранные силы» в подстрекательстве к беспорядкам в автономной республике Каракалпакстан, где, по данным правительства, на прошлой неделе в результате ожесточенных столкновений погибли 18 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «неприятные события» принесли ему боль, и главный государственный обвинитель проведет тщательное расследование.
Власти заявили, что погибли 14 мирных жителей и четыре сотрудника правоохранительных органов. В среду МИД сообщил, что 107 сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ранения, 23 из них находятся в тяжелом состоянии.
«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за 10 дней. Эти действия годами готовились иностранными злонамеренными силами», - сказал Мирзиёев в комментарии.
«Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», – сказал он.
Мирзиёев не уточнил, какие были обнаружены доказательства иностранного участия, и не упомянул какую-либо страну.
Контекст
Протесты вспыхнули в ответ на планы правительства лишить Каракалпакстан автономного статуса. Мирзиёев быстро отказался от этого предложения, когда начались демонстрации.
Мирзиёев ввел в республике на месяц чрезвычайное положение, где был закрыт доступ в интернет.
Насилие стало самым большим с 2005 года. В 2005 году узбекские силы безопасности подавили вооруженные протесты в Андижане. Тогда в столкновениях погибли 173 человека, по официальным данным. Правительство обвинило в насилии исламистских экстремистов.