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Президент Узбекистану звинуватив у заворушеннях в Каракалпакстані «іноземні сили»

Президент Узбекистану звинуватив у заворушеннях в Каракалпакстані «іноземні сили»

Київ • УНН

 • 203648 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У середу президент Узбекистану звинуватив «іноземні сили» у підбурюванні до заворушень в автономній республіці Каракалпакстан, де, за даними уряду, минулого тижня внаслідок запеклих зіткнень загинули 18 людей. Про це УНН пише з посиланям на Reuters.

Деталі

Президент Шавкат Мірзійоєв заявив, що «неприємні події» спричинили йому біль, і головний державний обвинувач проведе ретельне розслідування.

Влада заявила, що загинули 14 мирних жителів і чотири співробітники правоохоронних органів. У середу МЗС повідомило, що 107 співробітників правоохоронних органів отримали серйозні поранення, 23 з них перебувають у тяжкому стані.

«Звичайно, ці заходи було організовано не за один день та не за 10 днів. Ці дії роками готувалися іноземними зловмисними силами», - сказав Мірзійоєв у коментарі.

«Їхня головна мета - зазіхання на територіальну цілісність Узбекистану та створення міжетнічного конфлікту», - сказав він.

Мірзійоєв не уточнив, які були виявлені докази іноземної участі, і не згадав якусь країну.

Контекст

Протести спалахнули у відповідь на плани уряду позбавити Каракалпакстан автономного статусу. Мірзійоєв швидко відмовився від цієї пропозиції, коли почалися демонстрації.

Мірзійоєв ввів у республіці на місяць надзвичайний стан, де було закрито доступ до інтернету.

Насильство стало найбільшим із 2005 року. У 2005 році узбецькі сили безпеки придушили збройні протести у Андижані. Тоді в сутичках загинули 173 особи, за офіційними даними. Уряд звинуватив у насильстві екстремістів ісламістів.

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