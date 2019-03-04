Президент Узбекистана дал правоохранителям полгода на похудение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес и дал им 3-6 месяцев для похудения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на узбекские СМИ.
"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", - заявил Шавкат Мирзияев.
Сообщается, что о проблеме избыточного веса глава государства уже заявлял в ноябре 2018 года.
Ранее УНН сообщал, что врач предупредила об опасности популярных диет.