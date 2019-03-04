Президент Узбекистану дав правоохоронцям півроку на схуднення

"Нам не потрібен офіцер, співробітник органів внутрішніх справ з надмірною вагою. Як в такому стані він зможе ловити злочинців? Хай займається спортом. Це потрібно не для мене, а для їх здоров'я. Ми дамо їм час: три або шість місяців, нехай за цей час приведуть себе в порядок і скинуть зайву вагу", - заявив Шавкат Мірзийоєв.

Повідомляється, що про проблему надмірної ваги глава держави вже заявляв в листопаді 2018 року.

Раніше УНН повідомляв, що лікар попередила про небезпеку популярних дієт.