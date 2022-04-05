Президент: всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в москве стоит запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой

"Цитата

"Я хочу сказать сразу: каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города. Похищают, пытают, убивают мирных людей.

Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться лишь одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

Детали

Президент подчеркнул, что в наше время уже не казнят, поэтому для российских пропагандистов найдут предохранительные меры.

"Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае.