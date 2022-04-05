Президент: усім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у москві варто запамʼятати - фінал вашого життя буде за ґратами

"Цитата

"Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей.

Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

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Президент наголосив, що у наш час вже не страчують, тому для російських пропагандистів найдуть запобіжні міри.

"Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі.