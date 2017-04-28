Президент Украины почтил память жертв операции "Висла"

"70 лет назад коммунистическая власть осуществила депортацию на север и запад Польши более 140 тыс. украинцев из Лемковщины, Надсяння, Подляшье и Холмщины. Эта коварная операция проходила при поддержке преступного сталинского режима и войск НКВД, которые со штыками стояли на восточной границе коммунистической Польши, чтобы никто не мог избежать выселения. Тысячи украинцев потеряли жизнь во время депортации, потерпев страдания, жестокие пытки в концентрационном лагере в Явожно", - говорится в обращении.

Он отметил, что для Украины и Польши очень важно не допустить повторения такого сценария.

"Коммунистическая репрессивная машина в очередной раз показала свое нечеловеческое циничное лицо. Убийствами голодом, выстрелами в затылок, этапами в лагеря и этническими чистками - такими методами строилось "светлое будущее" советской тоталитарной системы, которую пытается возродить современная Россия, создавая угрозу для Украины, Польши и всего демократического мира. Сегодня мы вместе с нашими польскими друзьями склоняем головы перед светлой памятью всех жертв операции "Висла".

Наш общий долг - сделать все, чтобы подобное зло больше никогда не повторилось", - отметил он.

Напомним, документы об операции "Висла" стали доступны онлайн .