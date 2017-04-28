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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент України вшанував пам’ять жертв операції “Вісла”

Київ • УНН

 • 8831 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до української громади Республіка Польща у зв’язку з 70-ми роковинами операції “Вісла”. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Президента України.

Президент України вшанував пам’ять жертв операції “Вісла”

“70 років тому комуністична влада здійснила депортацію на північ і захід Польщі понад 140 тисяч українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини. Ця підступна операція відбувалася за підтримки злочинного сталінського режиму та військ НКВС, котрі з багнетами стояли на східному кордоні комуністичної Польщі, аби ніхто не міг уникнути виселення. Тисячі українців втратили життя під час депортації, зазнавши страждань, жорстоких тортур у концентраційному таборі в Явожно”, — йдеться у зверненні.

Він наголосив на тому, що для України та Польщі дуже важливо не допустити повторення такого сценарію.

“Комуністична репресивна машина вкотре показала своє нелюдське цинічне обличчя. Убивствами голодом, пострілами у потилицю, етапами в табори і етнічними чистками — такими методами будувалося "світле майбутнє" радянської тоталітарної системи, яку намагається відродити сучасна Росія, створюючи загрозу для України, Польщі та всього демократичного світу. Сьогодні ми разом із нашими польськими друзями схиляємо голови перед світлою пам’яттю усіх жертв операції "Вісла".

Наш спільний обов’язок — зробити все, аби подібне зло більше ніколи не повторилося”, — зауважив він.

Нагадаємо, документи про операцію "Вісла" стали доступними он-лайн.

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