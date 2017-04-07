Президент Украины поддержал позицию США по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, и поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
"Петр Порошенко выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии", - сообщили в пресс-службе.
Также отметили, что со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.