Президент України підтримав позицію США щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом, і підтримав дії Сполучених Штатів щодо запобігання воєнних злочинів режиму Башара Асада проти мирних жителів Сирії. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
“Петро Порошенко висловив підтримку діям Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії”, — повідомили у прес-службі.
Також зазначили, що зі свого боку Майк Пенс подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.