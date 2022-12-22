Президент Украины: мы будем праздновать Рождество. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет

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“За два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так более романтично. А потому, что не будет света. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Все это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся. Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед. Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, также пройдем достойно и успешно”, — сказал он.

Зеленский добавил: мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем защититься. Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, стремимся к одному — победе. Только победе.

“Мы уже построили сильную Украину — с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами! Крепкие гарантии безопасности для нашего государства, всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами! И так же вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет фундаментом защиты демократии в Европе и мире. Сейчас, перед Рождеством, в эти особые дни я хочу поблагодарить вас. Всем вам. Благодарю каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Спасибо вашим городам и гражданам, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам. Спасибо! От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы”, — подчеркнул глава государства.

Зеленский также упомянул слова великого Президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: “Американский народ использует всю свою праведную мощь в имя достижение полной победы”.

“Победит и украинский народ. Совершенно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных сил Украины! Но как многое зависит от мира! Как многое в мире зависит от вас!”, — сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в зал Палаты представителей США под бурные аплодисменты, когда его приветствовали члены Конгресса и члены кабинета президента США Джо Байдена.