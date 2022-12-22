Президент Украины: мы будем праздновать Рождество. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет

ukru
Эксклюзив
16:00 • 46159 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 111990 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 120244 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106598 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101691 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84899 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110242 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135794 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122899 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136644 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131298 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127676 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113006 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 58637 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 44703 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225307 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255896 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194555 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200136 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 58637 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113006 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118015 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125666 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140851 просмотра
Актуальное
Президент Украины: мы будем праздновать Рождество. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет

Президент Украины: мы будем праздновать Рождество. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет

Киев • УНН

 • 595061 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские ракеты не помешают украинцам отпраздновать Рождество. Об этом глава государства сказал во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США, передает УНН.

 

Цитата

“За два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так более романтично. А потому, что не будет света. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Все это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся. Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед. Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, также пройдем достойно и успешно”, — сказал он.

Зеленский добавил: мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем защититься. Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, стремимся к одному — победе. Только победе.

“Мы уже построили сильную Украину — с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами! Крепкие гарантии безопасности для нашего государства, всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами! И так же вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет фундаментом защиты демократии в Европе и мире. Сейчас, перед Рождеством, в эти особые дни я хочу поблагодарить вас. Всем вам. Благодарю каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Спасибо вашим городам и гражданам, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам. Спасибо! От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы”, — подчеркнул глава государства.

Зеленский также упомянул слова великого Президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: “Американский народ использует всю свою праведную мощь в имя достижение полной победы”.

“Победит и украинский народ. Совершенно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных сил Украины! Но как многое зависит от мира! Как многое в мире зависит от вас!”, — сказал он.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в зал Палаты представителей США под бурные аплодисменты, когда его приветствовали члены Конгресса и члены кабинета президента США Джо Байдена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы