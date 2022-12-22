Президент Украины: мы будем праздновать Рождество. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские ракеты не помешают украинцам отпраздновать Рождество. Об этом глава государства сказал во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США, передает УНН.
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“За два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так более романтично. А потому, что не будет света. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Все это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся. Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед. Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, также пройдем достойно и успешно”, — сказал он.
Зеленский добавил: мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем защититься. Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам не обязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, стремимся к одному — победе. Только победе.
“Мы уже построили сильную Украину — с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами! Крепкие гарантии безопасности для нашего государства, всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами! И так же вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет фундаментом защиты демократии в Европе и мире. Сейчас, перед Рождеством, в эти особые дни я хочу поблагодарить вас. Всем вам. Благодарю каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Спасибо вашим городам и гражданам, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам. Спасибо! От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы”, — подчеркнул глава государства.
Зеленский также упомянул слова великого Президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта: “Американский народ использует всю свою праведную мощь в имя достижение полной победы”.
“Победит и украинский народ. Совершенно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных сил Украины! Но как многое зависит от мира! Как многое в мире зависит от вас!”, — сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в зал Палаты представителей США под бурные аплодисменты, когда его приветствовали члены Конгресса и члены кабинета президента США Джо Байдена.