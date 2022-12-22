Президент України: ми святкуватимемо Різдво. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне

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“За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так більш романтично. А тому, що не буде світла. Мільйони не матимуть ні опалення, ні води. Все це буде наслідком російських ракетних і безпілотних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Але ми не скаржимося. Ми не дивимося, кому легше. Ваш добробут є результатом вашої національної безпеки, результатом вашої боротьби за незалежність і ваших численних перемог. Свою війну за незалежність і свободу ми, українці, також пройдемо гідно та успішно”, — сказав він.

Зеленський додав: ми святкуватимемо Різдво. І навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони й нашим людям доведеться йти в бомбосховище увечері перед Різдвом, українці й там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного. І нам не обов’язково знати бажання кожного, оскільки ми знаємо, що всі ми, мільйони українців, прагнемо одного — перемоги. Лише перемоги.

“Ми вже збудували сильну Україну — із сильними людьми, сильною армією, сильними інституціями. Разом з вами! Міцні гарантії безпеки для нашої держави, для всієї Європи та світу розробляємо. Разом з вами! І так само разом з вами поставимо на місце кожного з тих, хто кинув виклик свободі. Це буде фундаментом захисту демократії у Європі та світі. Зараз, перед Різдвом, у ці особливі дні я хочу подякувати вам. Усім вам. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому й бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую Президенту Байдену й обом партіям у Конгресі та Сенаті за неоціненну допомогу. Дякую вашим містам і громадянам, які цьогоріч підтримали Україну, які приймали наших людей, які вивішували наші прапори, які діяли, щоб допомогти нам. Дякую! Від кожного, хто зараз на фронті. Від кожного, хто чекає перемоги”, — наголосив глава держави.

Зеленський також згадав слова великого Президента Сполучених Штатів Франкліна Делано Рузвельта: “Американський народ використає всю свою праведну потугу в ім’я досягнення цілковитої перемоги”.

“Переможе й український народ. Абсолютно. Я знаю, що все залежить від нас. Від Збройних Сил України! Але як багато залежить від світу! Як багато у світі залежить від вас!”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена.