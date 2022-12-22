Президент України: ми святкуватимемо Різдво. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські ракети не завадять українцям відсвяткувати Різдво. Про це глава держави сказав під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США, передає УНН.
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“За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так більш романтично. А тому, що не буде світла. Мільйони не матимуть ні опалення, ні води. Все це буде наслідком російських ракетних і безпілотних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Але ми не скаржимося. Ми не дивимося, кому легше. Ваш добробут є результатом вашої національної безпеки, результатом вашої боротьби за незалежність і ваших численних перемог. Свою війну за незалежність і свободу ми, українці, також пройдемо гідно та успішно”, — сказав він.
Зеленський додав: ми святкуватимемо Різдво. І навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони й нашим людям доведеться йти в бомбосховище увечері перед Різдвом, українці й там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного. І нам не обов’язково знати бажання кожного, оскільки ми знаємо, що всі ми, мільйони українців, прагнемо одного — перемоги. Лише перемоги.
“Ми вже збудували сильну Україну — із сильними людьми, сильною армією, сильними інституціями. Разом з вами! Міцні гарантії безпеки для нашої держави, для всієї Європи та світу розробляємо. Разом з вами! І так само разом з вами поставимо на місце кожного з тих, хто кинув виклик свободі. Це буде фундаментом захисту демократії у Європі та світі. Зараз, перед Різдвом, у ці особливі дні я хочу подякувати вам. Усім вам. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому й бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую Президенту Байдену й обом партіям у Конгресі та Сенаті за неоціненну допомогу. Дякую вашим містам і громадянам, які цьогоріч підтримали Україну, які приймали наших людей, які вивішували наші прапори, які діяли, щоб допомогти нам. Дякую! Від кожного, хто зараз на фронті. Від кожного, хто чекає перемоги”, — наголосив глава держави.
Зеленський також згадав слова великого Президента Сполучених Штатів Франкліна Делано Рузвельта: “Американський народ використає всю свою праведну потугу в ім’я досягнення цілковитої перемоги”.
“Переможе й український народ. Абсолютно. Я знаю, що все залежить від нас. Від Збройних Сил України! Але як багато залежить від світу! Як багато у світі залежить від вас!”, — сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена.