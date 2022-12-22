Президент України: ми святкуватимемо Різдво. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18153 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 51468 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 90585 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 141479 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 166347 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 342418 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218627 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193221 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327135 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458994 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 36471 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 37010 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 35830 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 29928 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 29939 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 342423 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327136 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544928 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675854 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76755 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113858 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198908 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224948 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217964 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Президент України: ми святкуватимемо Різдво. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне

Президент України: ми святкуватимемо Різдво. Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне

Київ • УНН

 • 595062 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські ракети не завадять українцям відсвяткувати Різдво. Про це глава держави сказав під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США, передає УНН.

 

Цитата

“За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так більш романтично. А тому, що не буде світла. Мільйони не матимуть ні опалення, ні води. Все це буде наслідком російських ракетних і безпілотних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Але ми не скаржимося. Ми не дивимося, кому легше. Ваш добробут є результатом вашої національної безпеки, результатом вашої боротьби за незалежність і ваших численних перемог. Свою війну за незалежність і свободу ми, українці, також пройдемо гідно та успішно”, — сказав він.

Зеленський додав: ми святкуватимемо Різдво. І навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони й нашим людям доведеться йти в бомбосховище увечері перед Різдвом, українці й там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного. І нам не обов’язково знати бажання кожного, оскільки ми знаємо, що всі ми, мільйони українців, прагнемо одного — перемоги. Лише перемоги.

“Ми вже збудували сильну Україну — із сильними людьми, сильною армією, сильними інституціями. Разом з вами! Міцні гарантії безпеки для нашої держави, для всієї Європи та світу розробляємо. Разом з вами! І так само разом з вами поставимо на місце кожного з тих, хто кинув виклик свободі. Це буде фундаментом захисту демократії у Європі та світі. Зараз, перед Різдвом, у ці особливі дні я хочу подякувати вам. Усім вам. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому й бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую Президенту Байдену й обом партіям у Конгресі та Сенаті за неоціненну допомогу. Дякую вашим містам і громадянам, які цьогоріч підтримали Україну, які приймали наших людей, які вивішували наші прапори, які діяли, щоб допомогти нам. Дякую! Від кожного, хто зараз на фронті. Від кожного, хто чекає перемоги”, — наголосив глава держави.

Зеленський також згадав слова великого Президента Сполучених Штатів Франкліна Делано Рузвельта: “Американський народ використає всю свою праведну потугу в ім’я досягнення цілковитої перемоги”.

“Переможе й український народ. Абсолютно. Я знаю, що все залежить від нас. Від Збройних Сил України! Але як багато залежить від світу! Як багато у світі залежить від вас!”, — сказав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33