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Президент: в освобожденных городах начали расследование всего того, что наделали оккупанты

Киев • УНН

 • 80870 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир сообщил, что в освобожденных городах начали расследование всего того, что наделали оккупанты. Об этом информирует УНН.

Президент: в освобожденных городах начали расследование всего того, что наделали оккупанты

Цитата

"Мы только начали расследование всего того, что натворили оккупанты. В настоящее время только в одной Буче известно о более трехсот убитых и замученных людях. Предположительно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город. Одна из многих украинских общин, которую удалось захватить российским военным", - заявил Президент.

Детали

Гарант добавил, что уже есть информация о том, что в Бородянке и других освобожденных городах число жертв оккупантов может быть еще большей.

"Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов.

Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским Союзом и международными институтами, в частности с Международным уголовным судом", - сообщил Зеленский.

Добавим

Зеленский обсудил с Дудой расследования военных преступлений российских войск.

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