Президент Туркменистана занялся спортом на заседании правительства

"На заседании Кабинета министров 26 октября правительство обсудило подготовку к чемпионату мира по тяжелой атлетике. ЧМ-2018 пройдет 1-10 ноября в Ашхабаде. А после этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал членам правительства навыки штангиста", - сказано в сообщении.



Стоит отметить, что президент страны поднимал золотой гриф от штанги, а все члены правительства встретили это бурными аплодисментами.



Напомним, американский лидер Дональд Трамп не смог ступить на борт президентского самолета Air Force Base с открытым зонтиком, поэтому оставил его лежать на трапе, пока с неудобством не справились его сотрудники.



Как сообщал УНН, ранее журналисты зафиксировали, как президент США поднимается по трапу на борт номер один с туалетной бумагой, прилипшей к ботинку.