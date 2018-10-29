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Трамп не справился с зонтиком у двери самолета

Трамп не справился с зонтиком у двери самолета

Киев  •  УНН

 • 14509 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Американский лидер Дональд Трамп не смог ступить на борт президентского самолета Air Force Base с открытым зонтиком, поэтому оставил его лежать на трапе, пока с неудобством не справились его сотрудники, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Курьез произошел на базе ВВС Эндрюс на пути в Индианаполис в субботу.

Отметим, что это уже не первый курьез Трампа с зонтиком, который заметили папарацци. Американский президент был замечен, когда держал зонт над своей головой, при этом не укрывал от дождя первую леди Маланью Трамп.

Как сообщал УНН, ранее журналисты зафиксировали, как президент США поднимается по трапу на борт номер один с туалетной бумагой, прилипшей к ботинку.

pic.twitter.com/FYUlFTcB9I

- Jon Wurster (@jonwurster) 27 октября 2018

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