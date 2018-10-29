Трамп не впорався з парасолькою біля дверей літака
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп не зміг ступити на борт президентського літака Air Force Base з відкритою парасолькою, тому залишив її лежати на трапі, поки з незручністю не впорались його співробітники, передає УНН з посиланням на Sky News.
Курйоз стався на базі ВПС Ендрюс на шляху до Індіанаполісу в суботу.
Відзначимо, що це вже не перший курйоз Трампа з парасолькою, який помітили папараці. Американський президент був помічений, коли тримав парасольку над своєю головою, водночас не ховаючи від дощу першу леді Меланію Трамп.
Як повідомляв УНН, раніше журналісти зафіксували, як президент США піднімається по трапу на борт номер один з туалетним папером, що прилип до черевика.
27 жовтня 2018 р.