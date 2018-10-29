Трамп не впорався з парасолькою біля дверей літака

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп не зміг ступити на борт президентського літака Air Force Base з відкритою парасолькою, тому залишив її лежати на трапі, поки з незручністю не впорались його співробітники, передає УНН з посиланням на Sky News.