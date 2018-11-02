Президент Туркменістану зайнявся спортом на засіданні уряду

"На засіданні Кабінету міністрів 26 жовтня уряд обговорило підготовку до чемпіонату світу з важкої атлетики. ЧС-2018 пройде 1-10 листопада в Ашхабаді. А після цього президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов продемонстрував членам уряду навички штангіста", - сказано в повідомленні.



Варто відзначити, що президент країни піднімав золотий гриф від штанги, а всі члени уряду зустріли це бурхливими оплесками.



Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп не зміг ступити на борт президентського літака Air Force Base з відкритим парасолькою, тому залишив його лежати на трапі, поки з незручністю не впоралися його співробітники.



Як повідомляв УНН, раніше журналісти зафіксували, як президент США піднімається по трапу на борт номер один з туалетним папером, який прилип до черевика.