Президент Таджикистана назначил своего сына мэром Душанбе
Киев • УНН
КИЕВ, 12 января. УНН. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего 29-летнего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе, столице этой страны. Об этом сообщает Радио Свобода , передает УНН.
Как отмечает издание, 12 января, пресс-служба Рахмона сообщила, что Рустам Эмомали заменил на посту Махмадсаида Убайдулоева, который был мэром 19 лет.
По сообщению, всех заместителей Убайдулоева и глав районов Душанбе также уволили.
Отмечается, что 64-летний Убайдулоев остается председателем верхней палаты парламента Таджикистана. Его считают вторым лидером страны после президента.
Издание также сообщает, что Рустам Эмомали возглавлял агентство по государственному контролю и антикоррупционной деятельности.
Также отмечается, что несколько недель назад третья дочь Рахмона Рухшона Рахмонова стала главой департамента международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана. А в января 2016 года Рахмон назначил другую свою дочь, Озоди Рахмон, руководителем администрации. Она была заместителем министра иностранных дел. Несколько других близких родственников Рахмона занимают важные официальные должности или контролируют прибыльный бизнес.
Как сообщает издание, правозащитные организации и оппоненты президента Таджикистана заявляют, что он не терпит инакомыслия и преследует критиков.
Напомним, 11 ноября в Таджикистане афганский посол получил ранения при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на немецкое консульство в городе Мазари-Шариф. Во время нападения на дипмиссию погибли четыре человека и около 120 получили ранения.