Президент Таджикистану призначив свого сина мером Душанбе
Київ • УНН
КИЇВ, 12 січня. УНН. Президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив свого 29-річного сина Рустама Емомалі мером Душанбе, столиці цієї країни. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як зазначає видання, 12 січня, прес-служба Рахмона повідомила, що Рустам Емомалі замінив на посаді Махмадсаїда Убайдулоєва, який був мером 19 років.
За повідомленням, всіх заступників Убайдулоєва і голів районів Душанбе також звільнили.
Наголошується, що 64-річний Убайдулоєв залишається головою верхньої палати парламенту Таджикистану. Його вважають другим лідером країни після президента.
Видання також повідомляє, що Рустам Емомалі очолював агентство із державного фінансового контролю й антикорупційної діяльності.
Також зазначається, що кілька тижнів тому третя дочка Рахмона Рухшона Рахмонова стала головою департаменту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ Таджикистану. А у січні 2016 року Рахмон призначив іншу свою дочку, Озоду Рахмон, керівником своєї адміністрації. Вона була заступником міністра закордонних справ. Кілька інших близьких родичів Рахмона займають важливі офіційні посади чи контролюють прибутковий бізнес.
Як повідомляє видання, правозахисні організації і опоненти президента Таджикистану заявляють, що він не терпить інакомислення і переслідує критиків.
Нагадаємо, 11 листопада у Таджикистані афганський посол отримав поранення під час нападу бойовиків радикального руху “Талібан” на німецьке консульство в місті Мазарі-Шаріф. Під час нападу на дипмісію загинули чотири людини і близько 120 отримали поранення.