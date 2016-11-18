Президент США и лидеры ЕС обеспокоены отсутствием безопасных условий для проведения выборов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Барак Обама и европейские лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающегося отсутствия надежного прекращения огня и вновь подтвердили важность создания безопасных условий для проведения свободных и справедливых местных выборов в оккупированных районах Донбасса. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.
"Лидеры также обсудили конфликт на востоке Украины. Они единодушно договорились о необходимости со стороны России в полной мере выполнять свои обязательства по минским соглашениям и о том, что санкции против России из-за агрессии в отношении Украины должны оставаться, пока Россия не выполнит обязательств . Лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающегося отсутствия надежного прекращения огня и вновь подтвердили важность создания безопасных условий для проведения свободных и справедливых местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама и европейские лидеры сегодня подчеркнули важность совместной работы в НАТО и упрекнули Россию за бомбардировки Сирии и невыполнение Минских соглашений по Украине.