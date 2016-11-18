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15 марта, 19:03 • 108464 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148011 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126431 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119750 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106506 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102258 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Президент США и лидеры ЕС обеспокоены отсутствием безопасных условий для проведения выборов на Донбассе

Президент США и лидеры ЕС обеспокоены отсутствием безопасных условий для проведения выборов на Донбассе

Киев • УНН

 • 8734 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Барак Обама и европейские лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающегося отсутствия надежного прекращения огня и вновь подтвердили важность создания безопасных условий для проведения свободных и справедливых местных выборов в оккупированных районах Донбасса. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

"Лидеры также обсудили конфликт на востоке Украины. Они единодушно договорились о необходимости со стороны России в полной мере выполнять свои обязательства по минским соглашениям  и о том, что санкции против России из-за агрессии в отношении Украины должны оставаться, пока Россия не выполнит обязательств . Лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающегося отсутствия надежного прекращения огня и вновь подтвердили важность создания безопасных условий для проведения свободных и справедливых местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама и европейские лидеры сегодня подчеркнули важность совместной работы в НАТО и упрекнули Россию за бомбардировки Сирии и невыполнение Минских соглашений по Украине.

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