Президент США та лідери ЄС занепокоєні відсутністю безпекових умов для проведення виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Барак Обама та європейські лідери висловили занепокоєння через триваючу відсутність надійного припинення вогню і знову підтвердили важливість створення безпекових умов для проведення вільних і справедливих місцевих виборів в окупованих районах Донбасу. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН.
"Лідери також обговорили конфлікт на сході України. Вони одностайно домовилися про необхідність зі сторони Росії в повній мірі виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і про те, що санкції проти Росії через агресію щодо України повинні залишатися, поки Росія не виконає зобов'язань. Лідери висловили занепокоєння через триваючу відсутність надійного припинення вогню і знову підтвердили важливість створення безпекових умов для проведення вільних і справедливих місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама та європейські лідери сьогодні підкреслили важливість спільної роботи в НАТО та дорікнули Росії за бомбардування Сирії і невиконання Мінських угод щодо України.