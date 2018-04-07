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Президент "Спортинга" отстранил 19 футболистов основного состава клуба

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент лиссабонского “Спортинга” Бруну де Карвалью вступил в конфликт с командой после поражения от “Атлетико” (0:2) в четвертьфинале Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на A Bola.

По итогам противостояния в Лиге Европы владелец лиссабонцев в резкой форме раскритиковал действия своих подопечных в баталии.

Футболисты отреагировали на сообщение Бруну де Карвалью и не вышли утреннюю тренировку с просьбой объяснить публичную критики и появиться владельцы команды на тренировочной базе.

Один из лидеров коллектива — голкипер национальной сборной Руй Патрисиу в “Instagram” опубликовал пост по поводу эмоций президента команды и отметил, что он и другие футболисты “Спортинга” на полную выкладываются на тренировках. Впоследствии с аналогичными текстами выступили еще 18 игроков.

Карвалью после этого не стал церемониться и отстранил всех лидеров от матчей.

“Эти избалованные дети думают, что им ничего не будет. Мое терпение лопнуло”, — подчеркнул президент.

Добавим, что после 28 туров внутреннего чемпионата Португалии команда Жезуш занимает третье место, отставая от лидирующей “Бенфики” на 6 очков. Кроме того, в этом сезоне “Львы” выиграли Кубок португальской лиги.

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