Президент "Спортінгу" відсторонив 19 футболістів основного складу клубу

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент лісабонського “Спортінга” Бруну де Карвалью вступив в конфлікт з командою після поразки від “Атлетіко” (0:2) в чвертьфіналі Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на A Bola.