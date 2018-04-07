Президент "Спортінгу" відсторонив 19 футболістів основного складу клубу

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент лісабонського “Спортінга” Бруну де Карвалью вступив в конфлікт з командою після поразки від “Атлетіко” (0:2) в чвертьфіналі Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на A Bola.

За підсумками протистояння в Лізі Європи власник лісабонців у різкій формі розкритикував дії своїх підопічних у баталії.

Футболісти відреагували на повідомлення Бруну де Карвалью та не вийшли ранкове тренування з проханням пояснити публічну критики та з’явитися власники команди на тренувальній базі.

Один із лідерів колективу — голкіпер національної збірної Руй Патрісіу в “Instagram” опублікував пост з приводу емоцій президента команди та наголосив, що він та інші футболісти “Спортінгу” на повну викладаються на тренуваннях. Згодом з аналогічними текстами виступили ще 18 гравців.

Карвалью після цього не став церемонитися і відсторонив всіх лідерів від матчів.

“Ці розпещені діти думають, що їм нічого не буде. Моє терпіння лопнуло”, — наголосив президент.

Додамо, що після 28 турів внутрішнього чемпіонату Португалії команда Жорже Жезуша займає третє місце, відстаючи від лідируючої “Бенфіки” на 6 очок. Крім того, в цьому сезоні “Леви” виграли Кубок португальської ліги.

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