Президент Словении заявил, что поддерживает членство Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Словении Борут Пахор заявил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент Словении заявил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, президент Словении сообщил, что его страна будет поддерживать санкции в отношении России до полного выполнения ею минских договоренностей.
Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал свой первый официальный визит в Республику Словения.