Президент Словенії заявив, що підтримує членство України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Словенії Борут Пахор заявив, що підтримує членство України в Європейському Союзі. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президент Словенії заявив, що підтримує членство України в Європейському Союзі”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, президент Словенії повідомив, що його країна підтримуватиме санкції щодо Росії до повного виконання нею мінських домовленостей.
Нагадаємо, 8 листопада Президент України Петро Порошенко розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія.