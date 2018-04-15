Президент Словении распустил парламент

"Сегодня я распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду в нее вмешиваться, но я хочу, чтобы результат был настолько прозрачным, насколько это возможно, и чтобы это позволило быстро сформировать новое правительство", - сказал Б.Пахор.

Новые выборы депутатов запланированы на 3 июня.

Как сообщал УНН, в воскресенье 15 апреля в Черногории проходят парламентские выборы.