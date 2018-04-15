Президент Словенії розпустив парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент і призначив позачергові вибори на 3 червня. Про це повідомляє словенське видання Delo, передає УНН.
“Сьогодні я розпустив Національні збори. Будучи президентом республіки, я сподіваюсь, що виборча кампанія відбудеться толерантно і без ненависті. Я не буду в неї втручатися, але я хочу, щоб результат був настільки прозорим, наскільки це можливо, і щоб це дозволило швидко сформувати новий уряд”, — сказав Б.Пахор.
Нові вибори депутатів заплановані на 3 червня.
Як повідомляв УНН, у неділю 15 квітня в Чорногорії відбуваються парламентські вибори.