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Президент Словенії розпустив парламент

Президент Словенії розпустив парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент і призначив позачергові вибори на 3 червня. Про це повідомляє словенське видання Delo, передає УНН.

“Сьогодні я розпустив Національні збори. Будучи президентом республіки, я сподіваюсь, що виборча кампанія відбудеться толерантно і без ненависті. Я не буду в неї втручатися, але я хочу, щоб результат був настільки прозорим, наскільки це можливо, і щоб це дозволило швидко сформувати новий уряд”, — сказав Б.Пахор.

Нові вибори депутатів заплановані на 3 червня.

Як повідомляв УНН, у неділю 15 квітня в Чорногорії відбуваються парламентські вибори.

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