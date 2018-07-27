Президент отменил решение парламента о закупке вагонов для “Кернел” за госсчет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон о “едином окне” на таможне, отдельные нормы которого позволяли агрохолдингу “Кернел” закупить ж/д вагоны для перевозки зерна за деньги Госбюджета, сообщает УНН.
Порошенко выступил против приравнивания зерновозов к с/х технике, на которую распространяется госпрограмма компенсаций и назвал такие траты Госбюджета нерациональными.
По предварительным подсчетам, один только “Кернел” мог забрать из бюджета госпрограммы 300 млн грн — а это треть от всех дотаций фермеров на обновление техники.
Ветировать Закон Президента просили и промышленники, и фермеры, указывая на дискриминационное решение парламента. При этом, от зерновозов отказался крупнейший зернотрейдер “Нибулон”, назвав Закон “кулуарным решением в пользу той или иной компании”.
Напомним, “Кернел” за первые полгода получил из бюджета около 4 млрд грн возмещения НДС. Бенефициар компании — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник.
СМИ также сообщают, что общая сумма дотаций “Кернел” в этом году может достичь 10 млрд грн.