Президент скасував рішення парламенту про закупівлю вагонів для "Кернел" за держрахунок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко ветував Закон про "єдине вікно" на митниці, окремі норми якого дозволяли агрохолдингу "Кернел" закупити залізничні вагони для перевезення зерна за гроші Держбюджету, повідомляє УНН.
Порошенко виступив проти прирівнювання зерновозів до с/г техніки, на яку поширюється держпрограма компенсацій і назвав такі витрати Держбюджету нераціональними.
За попередніми підрахунками, один тільки "Кернел" міг забрати з бюджету держпрограми 300 млн грн - а це третина від усіх дотацій фермерам на оновлення техніки.
Ветувати Закон Президента просили і промисловці, і фермери, вказуючи на дискримінаційне рішення парламенту. При цьому, від зерновозів відмовився найбільший зернотрейдер "Нібулон", назвавши Закон "кулуарним рішенням на користь тієї або іншої компанії".
Нагадаємо, "Кернел" за перші півроку отримав з бюджету близько 4 млрд грн відшкодування ПДВ. Бенефіціар компанії - народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.
ЗМІ також повідомляють, що загальна сума дотацій "Кернел" в цьому році може досягти 10 млрд грн.