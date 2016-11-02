Президент Сирии Б.Асад не собирается в отставку до 2021 года - СМИ

"Такое заявление Асад сделал в ходе встречи с журналистами и аналитиками из США и Великобритании, состоявшейся в понедельник в Дамаске", - отмечает издание

Сирийский лидер якобы указал, что поддержка мятежников в республике со стороны Запада была ошибкой, а ответственность за войну в стране в первую очередь несут Вашингтон и сторонники радикального ислама.

Как утверждается в публикации, Асад отверг возможность политической трансформации в государстве, пока правительственные силы не одержат победу в войне, а также отметил, что рассчитывает занимать пост президента в стране хотя бы до конца своего третьего срока.

Он заканчивается в 2021 году. В статье также говорится, что президент Сирии выразил уверенность в способности правительственных сил вернуть контроль над всей территорией страны.