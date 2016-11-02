Президент Сирії Б.Асад не піде у відставку до 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Сирії Башар Асад не збирається йти у відставку раніше 2021 року. Про це пише The New York Times, повідомляє УНН.
"Таку заяву Асад зробив під час зустрічі з журналістами та аналітиками з США і Великобританії, яка відбулася в понеділок в Дамаску", - відзначає видання.
Сирійський лідер нібито вказав, що підтримка бунтівників в республіці з боку Заходу була помилкою, а відповідальність за війну в країні в першу чергу несуть Вашингтон і прихильники радикального ісламу.
Як стверджується в публікації, Асад відкинув можливість політичної трансформації в державі, поки урядові сили не здобудуть перемогу у війні, а також зазначив, що розраховує займати пост президента в країні хоча б до завершення свого третього терміну.
Термін правління закінчується в 2021 році. У статті також вказано, що президент Сирії висловив упевненість у спроможності урядових сил повернути контроль над всією територією країни.