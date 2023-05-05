Президент Сербии пообещал "разоружить" страну после массовых расстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Сербии Александр Вучич пообещал запустить крупномасштабный план разоружения, чтобы вывести из страны сотни тысяч единиц оружия после массовых расстрелов на этой неделе. Об этом информирует AFP, передает УНН.
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"Мы проведем почти полное разоружение Сербии", - сказал Вучич в прямом эфире через несколько часов после того, как в результате последней стрельбы погибли восемь человек.
Детали
Президент сказал, что план направлен на изъятие сотен тысяч единиц оружия из общего доступа, что будет включать массовую проверку зарегистрированного оружия в стране, а также борьбу с незаконным оружием.
Ранее на этой неделе Вучич заявил, что в стране с населением примерно 6,8 миллиона человек зарегистрировано более 760 тысяч единиц огнестрельного оружия.
Дополнение
В Сербии распространено владение огнестрельным оружием, где популярны стрельбища, но для владения огнестрельным оружием требуются специальные разрешения.
Войны на Балканах в 1990-х годах на фоне кровавого распада Югославии также привели к тому, что в регионе циркулировало большое количество оружия.
Последний инцидент произошел менее чем через 48 часов после самой страшной стрельбы в школе в новейшей истории Сербии, когда 13-летний подросток убил девять человек, в том числе восемь однокурсников, в школе в центре Белграда в среду.