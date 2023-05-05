У Сербії затримали підозрюваного у другому масовому вбивстві після стрілянини в школі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Сербії затримали підозрюваного у вбивстві 8 людей і завданні поранень ще 14, що сталося минулої доби, після ще одного такого випадку - стрілянини у школі, повідомили в МВС країни, пише УНН.
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"Співробітники МВС після масштабних пошуків затримали У.Б. (2002) в околицях Крагуєваця. Його підозрюють у вбивстві восьми людей і пораненні 14 з вогнепальної зброї минулої ночі", - повідомили у сербському МВС.
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Як вказано, постраждалим надали допомогу в лікарнях.
Правоохоронці продовжують роботу зі з’ясування всіх фактів та обставин цієї події.
Нагадаємо
Усього через день після масового вбивства в початковій школі Белграда минулої ночі сталося ще одне. Нападник, за даними сербських ЗМІ, спочатку стріляв у селі Дубона, де вбив молодого поліцейського та його сестру, а потім стріляв у Мало-Ораш'ї та селі Шепшин біля Младеноваця.
За останніми даними, наймолодшою жертвою є 15-річна дитина.