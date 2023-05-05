В Сербии задержали подозреваемого во втором массовом убийстве после стрельбы в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Сербии задержали подозреваемого в убийстве 8 человек и нанесении ранений еще 14, что произошло накануне, после еще одного такого случая - стрельбы в школе, сообщили в МВД страны, пишет УНН.
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"Сотрудники МВД после масштабных поисков задержали У.Б. (2002) в окрестностях Крагуеваца. Его подозревают в убийстве восьми человек и ранении 14 из огнестрельного оружия прошлой ночью", - сообщили в сербском МВД.
Детали
Как указано, пострадавшим оказали помощь в больницах.
Правоохранители продолжают работу по выяснению всех фактов и обстоятельств данного события.
Напомним
Всего через день после массового убийства в начальной школе Белграда минувшей ночью произошло еще одно. Нападавший, по данным сербских СМИ, сначала стрелял в селе Дубона, где убил молодого полицейского и его сестру, а затем стрелял в Мало-Орашье и селе Шепшин возле Младеноваца.
По последним данным, самой молодой жертвой является 15-летний ребенок.