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Президент Сербії пообіцяв "роззброїти" країну після масових розстрілів

Президент Сербії пообіцяв "роззброїти" країну після масових розстрілів

Київ • УНН

 • 1068326 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв запустити великомасштабний план роззброєння, щоб вивести із країни сотні тисяч одиниць зброї після масових розстрілів цього тижня. Про це інформує AFP, передає УНН.

Цитата

"Ми проведемо майже повне роззброєння Сербії", - сказав Вучич у прямому ефірі через кілька годин після того, як в результаті останньої стрілянини загинули вісім людей.

Деталі

Президент сказав, що план спрямований на вилучення сотень тисяч одиниць зброї із загального доступу, що включатиме масову перевірку зареєстрованої зброї в країні, а також боротьбу із незаконною зброєю.

Раніше цього тижня Вучич заявив, що в країні з населенням приблизно 6,8 мільйона людей зареєстровано понад 760 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Доповнення

У Сербії поширене володіння вогнепальною зброєю, де популярні стрільбища, але для володіння вогнепальною зброєю потрібні спеціальні дозволи.

Війни на Балканах у 1990-х роках на тлі кривавого розпаду Югославії також призвели до того, що в регіоні циркулювала велика кількість зброї.

Останній інцидент стався менш ніж через 48 годин після найстрашнішої стрілянини в школі в новітній історії Сербії, коли 13-річний підліток убив дев'ятьох людей, у тому числі вісім однокурсників, у школі в центрі Белграда в середу.

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