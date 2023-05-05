Президент Сербії пообіцяв "роззброїти" країну після масових розстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв запустити великомасштабний план роззброєння, щоб вивести із країни сотні тисяч одиниць зброї після масових розстрілів цього тижня. Про це інформує AFP, передає УНН.
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"Ми проведемо майже повне роззброєння Сербії", - сказав Вучич у прямому ефірі через кілька годин після того, як в результаті останньої стрілянини загинули вісім людей.
Деталі
Президент сказав, що план спрямований на вилучення сотень тисяч одиниць зброї із загального доступу, що включатиме масову перевірку зареєстрованої зброї в країні, а також боротьбу із незаконною зброєю.
Раніше цього тижня Вучич заявив, що в країні з населенням приблизно 6,8 мільйона людей зареєстровано понад 760 тисяч одиниць вогнепальної зброї.
Доповнення
У Сербії поширене володіння вогнепальною зброєю, де популярні стрільбища, але для володіння вогнепальною зброєю потрібні спеціальні дозволи.
Війни на Балканах у 1990-х роках на тлі кривавого розпаду Югославії також призвели до того, що в регіоні циркулювала велика кількість зброї.
Останній інцидент стався менш ніж через 48 годин після найстрашнішої стрілянини в школі в новітній історії Сербії, коли 13-річний підліток убив дев'ятьох людей, у тому числі вісім однокурсників, у школі в центрі Белграда в середу.