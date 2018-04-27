Президент Румынии призвал премьер-министра уйти отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу призвал премьер-министра Виорика Денчиле сложить полномочия после того, как она поддержала тайное соглашение о перемещении посольства страны в Израиле в Иерусалим, превысив тем самым собственные полномочия, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Глава государства не может уволить премьер-министра, однако призыв президента может вызвать недоверие, которое, однако, Денчиле должна легко пережить, учитывая прочное большинство ее партии в парламенте, пишет издание.
"Госпожа Денчиле не справляется со своей должностью премьер-министра Румынии и тем самым превращает правительство в уязвимое место Румынии. Вот почему я публично призываю ее к отставке", - говорится в заявлении президента.
Как пишет издание, любое решение о переносе посольства принадлежит президенту, который заявил, что с ним не консультировались по этому вопросу, как и по визита в Израиль, который Денчиле осуществила в начале этой недели.
По словам Денчиле, меморандум, который она приняла, является конфиденциальным и не может быть обнародовано.
Йоханниса, который имеет последнее слово в вопросах внешней политики, сказал, что перемещение посольства в Иерусалим, не получил широкого признания как столица Израиля, может нарушить международное право.
"Секретный документ, внешнеполитический меморандум, обсуждался на прошлой неделе в правительстве. Это была большая ошибка. Потому что в вопросах внешней политики, если речь идет о секретных документах, что, очевидно, является чувствительным вопросом - иначе они не должны быть секретами, их следует обсуждать с президентом, чего не произошло ", - сказал он.
Денчиле пока не комментировала призыв об отставке.
Как сообщал УНН, президент Румынии Йоханнис отказался увольнять руководителя Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши.