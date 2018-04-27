Президент Румынии призвал премьер-министра уйти отставку

Глава государства не может уволить премьер-министра, однако призыв президента может вызвать недоверие, которое, однако, Денчиле должна легко пережить, учитывая прочное большинство ее партии в парламенте, пишет издание.



"Госпожа Денчиле не справляется со своей должностью премьер-министра Румынии и тем самым превращает правительство в уязвимое место Румынии. Вот почему я публично призываю ее к отставке", - говорится в заявлении президента.



Как пишет издание, любое решение о переносе посольства принадлежит президенту, который заявил, что с ним не консультировались по этому вопросу, как и по визита в Израиль, который Денчиле осуществила в начале этой недели.

По словам Денчиле, меморандум, который она приняла, является конфиденциальным и не может быть обнародовано.



Йоханниса, который имеет последнее слово в вопросах внешней политики, сказал, что перемещение посольства в Иерусалим, не получил широкого признания как столица Израиля, может нарушить международное право.



"Секретный документ, внешнеполитический меморандум, обсуждался на прошлой неделе в правительстве. Это была большая ошибка. Потому что в вопросах внешней политики, если речь идет о секретных документах, что, очевидно, является чувствительным вопросом - иначе они не должны быть секретами, их следует обсуждать с президентом, чего не произошло ", - сказал он.



Денчиле пока не комментировала призыв об отставке.



Как сообщал УНН, президент Румынии Йоханнис отказался увольнять руководителя Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши.