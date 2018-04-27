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Президент Румунії закликав прем'єр-міністра до відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоханніс в п'ятницю закликав прем'єр-міністра Віоріку Денчиле скласти повноваження після того, як вона підтримала таємну угоду про переміщення посольства країни в Ізраїлі до Єрусалиму, перевищивши тим самим власні повноваження, передає УНН з посиланням на Reuters.

Президент Румунії закликав прем'єр-міністра до відставки

Глава держави не може звільнити прем'єр-міністра, проте заклик президента може викликати недовіру, яку, проте, Денчиле повинна легко пережити, з огляду на міцну більшість її партії в парламенті, пише видання.

"Пані Денчиле не справляється зі своєю посадою прем'єр-міністра Румунії і тим самим перетворює уряд на вразливе місце Румунії. Ось чому я публічно закликаю її до відставки", - йдеться в заяві президента.

Як пише видання, будь-яке рішення про перенесення посольства належить президенту, який заявив, що з ним не консультувались із цього питання, як і щодо візиту до Ізраїлю, який Денчиле здійснила на початку цього тижня.
За словами Денчиле, меморандум, який вона схвалила, є конфіденційним і не може бути оприлюдненим.

Йоханніс, який має останнє слово в питаннях зовнішньої політики, сказав, що переміщення посольства в Єрусалим, який не отримав широкого визнання як столиця Ізраїлю, може порушити міжнародне право.

"Таємний документ, зовнішньополітичний меморандум, було обговорено минулого тижня в уряді. Це була велика помилка. Бо в питаннях зовнішньої політики, якщо мова йде про секретні документи, що, вочевидь, є чутливим питанням - інакше вони не повинні бути секретами, їх слід обговорювати з президентом, чого не відбулося", - сказав він.

Денчиле поки не коментувала заклик щодо відставки.

Як повідомляв УНН, президент Румунії Клаус Йоганніс відмовився звільняти керівника Національного антикорупційного управління (DNA) Лауру Ковеші.

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