Президент Румынии призвал НАТО принять в альянс Северную Македонию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО принять в Альянс Северную Македонию, придерживаясь политики “открытых дверей”, и согласовать политику на Восточном фланге. Об этом передает УНН со ссылкой на agerpres.ro
“Мы должны продвигаться с политикой „открытых дверей“. Румыния полностью поддерживает решение отправить приглашение присоединиться к Северной Македонии”, — сказал Йоханисс на заседании самита НАТО на уровне глав государств и правительств.
Он подчеркнул, что государства-члены НАТО должны обеспечить более сильную защиту и сдерживание.
Йоханисс считает, что эффективность и последовательность расширенного присутствия все еще находятся в процессе.
“У нас должны быть соответствующие силы, подготовка и способности, правильная командная структура с возможностями действовать эффективно как истинный сдерживающий фактор. Нам нужен унитарный подход защиты и планирование на всем восточном фланге. Мы должны в полной мере реализовать согласованную позицию в регионе по всем измерениям — земле, воде и воздуху”, — сказал глава государства
Как сообщал УНН, НАТО пригласило Македонию начать переговорить по вступлению в Альянс.