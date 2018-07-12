Президент Румунії закликав НАТО прийняти до Альянсу Північну Македонію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоханніс закликав НАТО прийняти до Альянсу Північну Македонію, дотримуючись політики “відкритих дверей”, і узгодити політику на Східному фланзі. Про це передає УНН з посиланням на agerpres.ro.
“Ми повинні просуватися з політикою „відкритих дверей“. Румунія повністю підтримує рішення відправити запрошення приєднатися до Північної Македонії”, — сказав Йоханісс на засіданні саміту НАТО на рівні глав держав і урядів.
Він підкреслив, що держави-члени НАТО повинні забезпечити більш сильний захист і стримування.
Йоханісс вважає, що ефективність і послідовність розширеної присутності все ще знаходяться в процесі.
“У нас повинні бути відповідні сили, підготовка і здібності, правильна командна структура з можливостями діяти ефективно як істинний стримуючий фактор. Нам потрібен унітарний підхід захисту і планування на всьому східному фланзі. Ми повинні повною мірою реалізувати узгоджену позицію в регіоні по всіх вимірах — землі, воді і повітрю”, — сказав глава держави
Як повідомляв УНН, НАТО запросило Македонію почати переговорити щодо вступу до Альянсу.